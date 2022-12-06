Bir efsane cip daha elektriklendi! 3 dakikalık şarjla 30 km...
Jeep'in tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger ortaya çıktı.
Jeep, geçtiğimiz hafta ilk detaylarını paylaştığı tamamen elektrikli modeli gün ışığına çıktı.
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Gelecek yıl ülkemize de ithal edilmesi planlanan Avenger'ın üstün Jeep kabiliyetlerini Avrupa pazarının müşteri ihtiyaçları ile birleştirdiği açıklanıyor.
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115 kW (156 bg) gücünde bir elektrikli motor ve 54 kWh kapasiteli batarya ile donatılan Avenger'ın menzili 400 km (WLTP) olarak açıklanırken, şehir içi kullanımda ise tek şarj ile 550 km mesafe gidebileceği bildiriliyor.
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100 kW DC şarj desteği de sunan Avenger'ın bataryası söz konusu şarj hızında yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa 24 dakikada ulaşıyor.
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