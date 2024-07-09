Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Manisa'da, Volkwagen'in (VW) daha önce yatırımdan vazgeçtiği arazi üzerinde inşa edilecek fabrika, kentte sevinç yarattı.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Dev anlaşmada imzalar, dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.
BYD'nin yatırım için seçtiği Manisa'daki arazinin, Alman Volkswagen'in (VW) 2019 yılında fabrika kurması için kamulaştırılma çalışmalarının başladığı ancak vazgeçtiği Manisa OSB yakınındaki büyük arazi olması bekleniyor.
1 milyar dolarlık yatırım kapsamında BYD, yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi ile Ar-Ge merkezi kuracak.
İlk üretime 2026 sonunda başlayacak ve 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.