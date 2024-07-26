Bir Renault efsanesi: Yeni Kangoo Multix Türkiye yollarında

Yeni Renault Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve ekipmanları ile modüler bir otomobile ihtiyaç duyan aileler ve işletmeler için üretildi. Kangoo’nun beş özelliği, yeni modelde geliştirilerek kullanışlı bir yolculuk deneyimi sunmak için tasarlandı:

Geniş yaşam alanı ile sınıfının en iyi arka yolcu diz mesafesi.

Easy-Life çekmece tipi torpido da dahil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı

775 litreden 3 bin litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı.

Ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları.

Daha fazla güvenlik için standart olarak 14 adet yeni sürüş destek sistemi.