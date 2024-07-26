Bir Renault efsanesi: Yeni Kangoo Multix Türkiye yollarında
Renault ticari ailesinin yeni amiral gemisi Renault Kangoo Multix satışa sunuldu.
Renault Kangoo, 1997 yılında pazara sunulduğu ilk günden bu yana; geniş ve modüler tasarımıyla müşterilerin tercihlerinden olarak simge haline geldi. Şimdi ise tüm orijinal özellikleri daha da geliştirilerek Yeni Renault Kangoo Multix’te birleştirildi. Yeni Renault Kangoo Multix, Yeni Kangoo ailesinin en genç üyesi olarak, Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni modeli değerlendiren MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Nisan ayında Renault’nun hafif ticari atağı olarak satışa sunduğumuz Kangoo ailesine bir yenisini daha eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van’ın ardından, şimdi Yeni Renault Kangoo Multix de yollarla buluşuyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleriyle satışa sunulan Kangoo Multix’in belki de en önemli özelliklerinden birisi, sahip olduğu geniş iç hacmi. Böylece hem bir aile otomobili olduğunu kanıtlarken hem de iş profesyonellerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayacağını gösteriyor” dedi.
Yeni Renault Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve ekipmanları ile modüler bir otomobile ihtiyaç duyan aileler ve işletmeler için üretildi. Kangoo’nun beş özelliği, yeni modelde geliştirilerek kullanışlı bir yolculuk deneyimi sunmak için tasarlandı:
Geniş yaşam alanı ile sınıfının en iyi arka yolcu diz mesafesi.
Easy-Life çekmece tipi torpido da dahil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı
775 litreden 3 bin litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı.
Ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları.
Daha fazla güvenlik için standart olarak 14 adet yeni sürüş destek sistemi.
Dış tasarım
Yeni model; yatay oluklu motor kaputu, dikey ön cephesi ve belirgin omuz çizgisiyle tamamen yeni bir görünüme sahip. Gerek ön, gerekse arkada kullanılan Full LED farlar tasarımı tamamlarken, sürüş güvenliğini de destekliyor.
Ön cephe, krom vurgular, parlak siyah detaylar ve ikonik C-formunda far imzasıyla Renault tasarım dilini taşıyan yeni modelin arka kısımda da aynı C-formunda aydınlatma grubu yer alıyor. Güçlü omuz çizgisi onu kendi sınıfında sıklıkla görülen geleneksel modellerden ayrıştırarak binek otomobil dünyasına yaklaştırıyor. Ayrıca yeni modelin tamponu, kapı kolları ve diğer detayları; gövde rengiyle bütünlük oluşturarak hoş bir görsellik sunuyor. Parlak siyah renkteki yan aynaları ve FlexWheel LIMAN jantlar ise iç ve dış tasarımının bütünsel açıdan görselliğini tamamlıyor. Viraj aydınlatması özelliği, sürüş güvenliğini artırıyor ve park manevralarını kolaylaştırıyor.
Yeni model, altı farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Metalik terracotta kahve, bulut gri, yıldız siyah, arsenik gri, yıldırım mavi renklerinin yanı sıra, opak mineral beyaz renk seçeneği de bulunuyor.