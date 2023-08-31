Bir Volkswagen efsanesi: Yeni Passat ortaya çıktı
Alman devi Volkswagen, en çok satan modellerinden biri olan Passat'ın dokuzuncu neslini tanıttı. Variant gövde tipi ve zengin motor gamıyla tanıtılan yeni Passat'ta artık sedan gövde seçeceği yok!
50 yılda 34 milyondan fazla satışla Volkswagen'in Golf'ten sonra en çok satılan modeli Passat'ın 9. nesli tanıtıldı.
Ünlü otomotiv gazetecisi Bahadır Bektaş'ın Ajansotomobil için derlediği habere göre Volkswagen, Avrupa pazarında sadece Variant gövde tipiyle sunacağı 9'uncu nesil Passat'ın örtüsünü kaldırdı. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni Passat Variant, dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra iki farklı güçte plug-in hibrit (PHEV) versiyona da sahip olacak.
Yeni Skoda Superb ile birlikte geliştirilen Passat Variant, VW Grubu'nun Slovakya'daki fabrikasında üretilecek. Selefine göre daha yumuşak hatlı ve pürüzsüz bir tasarım sunan yeni Passat Variant, ön ve arkadaki ışık şeritleriyle ayrıca artık daha ışıltılı bir görünüme de sahip. Yeni Passat'ın gövdesi aerodinamik açıdan geliştirilmiş. Önceki Variant'ın 0,31 Cd olan sürtünme katsayısına karışılık yeni model 0,25 Cd'lik bir katsayıya sahip. Aero optimizasyonu, soğutma ihtiyacı olmadığı zamanlarda otomatik olarak kapanan radyatör perdesini içeriyor.
Passat Variant, plug-in hibrit versiyon için daha büyük bir bataryaya ve uyarlanabilir şasi kontrolü gibi teknolojilere olanak tanıyan MQB Evo platformu üzerine inşa edilmiş. Aracın eHybrid plug-in hibrit modellerindeki bataryanın kapasitesi 100 km'lik elektrikli sürüş menzili sunacak şekilde 10,6 kWh'den 19,7 kWh'ye çıkarılmış. Passat Variant'ın 1.5 litrelik motora sahip eHybrid versiyonları, 204 bg ve 272 bg güç seçenekleriyle sunuluyor.