Bir Volkswagen efsanesi: Yeni Passat ortaya çıktı

Yeni Skoda Superb ile birlikte geliştirilen Passat Variant, VW Grubu'nun Slovakya'daki fabrikasında üretilecek. Selefine göre daha yumuşak hatlı ve pürüzsüz bir tasarım sunan yeni Passat Variant, ön ve arkadaki ışık şeritleriyle ayrıca artık daha ışıltılı bir görünüme de sahip. Yeni Passat'ın gövdesi aerodinamik açıdan geliştirilmiş. Önceki Variant'ın 0,31 Cd olan sürtünme katsayısına karışılık yeni model 0,25 Cd'lik bir katsayıya sahip. Aero optimizasyonu, soğutma ihtiyacı olmadığı zamanlarda otomatik olarak kapanan radyatör perdesini içeriyor.