BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı

Altıncı Nesil M eDrive Teknolojisi: Aracın kalbinde, Neue Klasse platformunun altıncı nesil elektrikli mimarisi üzerine özel olarak geliştirilen BMW M eDrive teknolojisi yer alıyor.

800V Mimarisi ve Yüksek Batarya Kapasitesi: Konsept model, uzun menzil ve kesintisiz yüksek performans sunmak amacıyla 800V elektrik mimarisine ve 100 kWh’nin üzerinde bir kapasiteye sahip yüksek voltajlı batarya paketiyle donatıldı.

Özel Optimize Edilmiş Batarya Hücreleri: Araçta kullanılan altıncı nesil silindirik batarya hücrelerinin M departmanına özel olarak optimize edilen versiyonu tercih edildi. Bu sayede hem anlık yüksek güç çıkışı sağlanıyor hem de şarj süreleri minimize ediliyor.

Gövdeye Entegre Yapı: Yüksek voltajlı batarya paketi, sadece bir enerji kaynağı olarak kalmayıp ön ve arka akslarla yapısal olarak entegre edildi. Bu yenilikçi tasarım, aracın gövde rijitliğini (burulma direnci) artırarak BMW M ailesinden beklenen üstün sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor.