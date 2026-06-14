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BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı

BMW'nin performans departmanı M'in tamamen elektrikli yeni vizyonu BMW M Concept Neue Klasse, Le Mans 24 Saat yarışında görücüye çıktı. 800V mimarisi ve 100 kWh üzeri batarya kapasitesiyle öne çıkan model, markanın yüksek performans mirasını geleceğe taşıyor.

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı - Resim: 1

Otomotiv dünyasının köklü markası BMW, yüksek performans departmanı M'in gelecekteki rotasını çizen "BMW M Concept Neue Klasse" modelinin dünya prömiyerini, motorsporlarının en prestijli etkinliklerinden biri olan Le Mans 24 Saat yarışında gerçekleştirdi. 

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BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı - Resim: 2

Tamamen elektrikli bir altyapı üzerine inşa edilen bu yenilikçi konsept, markanın efsanevi sürüş dinamiklerini sıfır emisyon teknolojisiyle bir araya getiriyor. Haber3.com otomotiv ve teknoloji servisi olarak, BMW M departmanının gelecekteki modellerine ışık tutan bu teknolojik vizyonun öne çıkan özelliklerini aktarıyoruz.

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BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı - Resim: 3

"Pistte Doğdu, Yollar İçin Üretildi"

Felsefesi ve Yeni Nesil Altyapı BMW M departmanının köklü motorsporları mirası ile yenilikçi elektrik vizyonu arasında bir köprü kuran BMW M Concept Neue Klasse'nin teknik ve tasarımsal detayları şu şekilde şekillendi:

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BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı - Resim: 4

Altıncı Nesil M eDrive Teknolojisi: Aracın kalbinde, Neue Klasse platformunun altıncı nesil elektrikli mimarisi üzerine özel olarak geliştirilen BMW M eDrive teknolojisi yer alıyor.

800V Mimarisi ve Yüksek Batarya Kapasitesi: Konsept model, uzun menzil ve kesintisiz yüksek performans sunmak amacıyla 800V elektrik mimarisine ve 100 kWh’nin üzerinde bir kapasiteye sahip yüksek voltajlı batarya paketiyle donatıldı.

Özel Optimize Edilmiş Batarya Hücreleri: Araçta kullanılan altıncı nesil silindirik batarya hücrelerinin M departmanına özel olarak optimize edilen versiyonu tercih edildi. Bu sayede hem anlık yüksek güç çıkışı sağlanıyor hem de şarj süreleri minimize ediliyor.

Gövdeye Entegre Yapı: Yüksek voltajlı batarya paketi, sadece bir enerji kaynağı olarak kalmayıp ön ve arka akslarla yapısal olarak entegre edildi. Bu yenilikçi tasarım, aracın gövde rijitliğini (burulma direnci) artırarak BMW M ailesinden beklenen üstün sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor.

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