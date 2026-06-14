BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
BMW'nin performans departmanı M'in tamamen elektrikli yeni vizyonu BMW M Concept Neue Klasse, Le Mans 24 Saat yarışında görücüye çıktı. 800V mimarisi ve 100 kWh üzeri batarya kapasitesiyle öne çıkan model, markanın yüksek performans mirasını geleceğe taşıyor.
Otomotiv dünyasının köklü markası BMW, yüksek performans departmanı M'in gelecekteki rotasını çizen "BMW M Concept Neue Klasse" modelinin dünya prömiyerini, motorsporlarının en prestijli etkinliklerinden biri olan Le Mans 24 Saat yarışında gerçekleştirdi.
Tamamen elektrikli bir altyapı üzerine inşa edilen bu yenilikçi konsept, markanın efsanevi sürüş dinamiklerini sıfır emisyon teknolojisiyle bir araya getiriyor. Haber3.com otomotiv ve teknoloji servisi olarak, BMW M departmanının gelecekteki modellerine ışık tutan bu teknolojik vizyonun öne çıkan özelliklerini aktarıyoruz.
"Pistte Doğdu, Yollar İçin Üretildi"
Felsefesi ve Yeni Nesil Altyapı BMW M departmanının köklü motorsporları mirası ile yenilikçi elektrik vizyonu arasında bir köprü kuran BMW M Concept Neue Klasse'nin teknik ve tasarımsal detayları şu şekilde şekillendi:
Altıncı Nesil M eDrive Teknolojisi: Aracın kalbinde, Neue Klasse platformunun altıncı nesil elektrikli mimarisi üzerine özel olarak geliştirilen BMW M eDrive teknolojisi yer alıyor.
800V Mimarisi ve Yüksek Batarya Kapasitesi: Konsept model, uzun menzil ve kesintisiz yüksek performans sunmak amacıyla 800V elektrik mimarisine ve 100 kWh’nin üzerinde bir kapasiteye sahip yüksek voltajlı batarya paketiyle donatıldı.
Özel Optimize Edilmiş Batarya Hücreleri: Araçta kullanılan altıncı nesil silindirik batarya hücrelerinin M departmanına özel olarak optimize edilen versiyonu tercih edildi. Bu sayede hem anlık yüksek güç çıkışı sağlanıyor hem de şarj süreleri minimize ediliyor.
Gövdeye Entegre Yapı: Yüksek voltajlı batarya paketi, sadece bir enerji kaynağı olarak kalmayıp ön ve arka akslarla yapısal olarak entegre edildi. Bu yenilikçi tasarım, aracın gövde rijitliğini (burulma direnci) artırarak BMW M ailesinden beklenen üstün sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor.