  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Haziran 2020 09:35

BMW, i8'in üretimine son verdi...

BMW'nin plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8'in üretimine son verildi.Son i8 de Almanya'daki fabrikada banttan indi.

BMW, i8'in üretimine son verdi...

Alman otomobil üreticisi BMW, nisan ayında sonlandıracağı plug-in hibrit spor otomobil modeli i8'in üretimini koronavirüs nedeniyle ertelemişti. 

1/ 8
BMW, i8'in üretimine son verdi...

Salgın nedeniyle ömrünü birkaç ay daha artıran i8'in üretimi artık tamamen durdu. Almanya'daki Leipzig fabrikası son i8 modelini de üretti. 

2/ 8
BMW, i8'in üretimine son verdi...

Banttan indirilen son otomobil bir i8 Roadster oldu. BMW BLOG'dan gelen bilgilere göre bu model, fabrikadan Portimao Mavisi tonunda çıkan ilk ve tek i8 modeli oldu. 

3/ 8
BMW, i8'in üretimine son verdi...

Yaklaşık 6 senelik macerada 20 bin 500 civarında müşteriye ulaşan BMW i8'in son 18 örneği ise jübileye yaraşır şekilde ekstra donanımlarla süslendi. 

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM