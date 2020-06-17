BMW, i8'in üretimine son verdi...
BMW'nin plug-in hibrit spor otomobil modeli olan i8'in üretimine son verildi.Son i8 de Almanya'daki fabrikada banttan indi.
Alman otomobil üreticisi BMW, nisan ayında sonlandıracağı plug-in hibrit spor otomobil modeli i8'in üretimini koronavirüs nedeniyle ertelemişti.
Salgın nedeniyle ömrünü birkaç ay daha artıran i8'in üretimi artık tamamen durdu. Almanya'daki Leipzig fabrikası son i8 modelini de üretti.
Banttan indirilen son otomobil bir i8 Roadster oldu. BMW BLOG'dan gelen bilgilere göre bu model, fabrikadan Portimao Mavisi tonunda çıkan ilk ve tek i8 modeli oldu.