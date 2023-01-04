BMW'nin yeni elektrikli aracı testte kameralara yakalandı

İngiltere merkezli Autoexpress haber sitesinin aktardığına göre BMW'nin yeni elektrikli otomobili iX2 ilk kez soğuk hava testi sırasında kameralara yakalandı. Henüz hakkındaki teknik detaylar açıklanmasa da iX2, donanımsal olarak iX1'den pek çok parça miras aldığı için yeni otomobilin detayları tahmin edilebiliyor.