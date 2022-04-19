Bu arabalar yakıtı adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller
Akaryakıta gelen üst üste zamlar sonrası araç alırken dikkat edilen şeylerin başında ise daha az yakıt harcaması geliyor. İşte piyasa bulunan az yakan araçlar...
Listedeki verilerin fabrika verilerine dayandığını hatırlatmakta fayda var. Bu modellerden herhangi birine sahip olmanız durumunda, fabrika ile aynı yakıt tüketim değerine ulaşamayabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız lastikten coğrafi koşullara kadar pek çok etkenin yakıt tüketimini etkilemekte. İşte en düşük yakıt tüketim değerlerine sahip otomobiller:
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Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 bg
-Şehir içi: 4,3 litre/100 km
-Şehir dışı: 3,3 litre/100 km
-Ortalama: 3,7 litre/100 km
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Opel Corsa 1.2 75 bg
-Şehir içi: 4,8 litre/100 km
-Şehir dışı: 3,6 litre/100 km
-Ortalama: 4,1 litre/100 km
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Peugeot 208 1.2 PureTech 75 bg
-Şehir içi: 4,8 litre/100 km
-Şehir dışı: 3,7 litre/100 km
-Ortalama: 4,1 litre/100 km
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