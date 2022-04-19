Bu arabalar yakıtı adeta kokluyor: İşte en az yakan otomobiller

Listedeki verilerin fabrika verilerine dayandığını hatırlatmakta fayda var. Bu modellerden herhangi birine sahip olmanız durumunda, fabrika ile aynı yakıt tüketim değerine ulaşamayabilirsiniz. Ayrıca kullandığınız lastikten coğrafi koşullara kadar pek çok etkenin yakıt tüketimini etkilemekte. İşte en düşük yakıt tüketim değerlerine sahip otomobiller: