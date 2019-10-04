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  3. 04 Ekim 2019 13:50

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte o otomobiller

Yeni araba alacak ya da arabasını değiştirecek olan sürücüler genellikle en az yakan araçları tercih etmeye çalışırlar. İşte en az yakıt tüketen adeta yakıtı koklayan arabaların listesi... .

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte o otomobiller

Hyundai i10 1.0 Style

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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte o otomobiller

Fiat Panda 1.2 Pop

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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte o otomobiller

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte o otomobiller

Fiat Punto 1.2 Popstar

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