Bu Audi sadece 100 adetli üretildi! Karşınızda, Audi TT RS Coupe Iconic Edition2
Audi, ikonik modeli TT Coupe’nin 25 yıllık başarı hikayesini sadece 100 adetle sınırlı, çok özel ve yüksek performansa sahip Audi TT RS Coupé Iconic Edition2 modeliyle kutluyor.
İlk olarak 1998 yılında pazara sunulan ve o tarihten bu yana tasarımı ve sürüş performansıyla bir ilham kaynağına dönüşen spor otomobilin RS versiyonu, yine etkileyici performansı ve özellikle de sesiyle dikkat çekiyor.
Zamansız tasarımıyla, neredeyse çeyrek asırdır Audi markasının ikonu olan TT, şimdi TT RS Coupe Iconic Edition2 ile geleceğin trendini belirliyor. Yeni model, tipik TT RS özelliklerini korurken, tasarımı ve dinamikleriyle, yeniliklere sahip hızlı bir spor otomobil olduğunu gösteriyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, cesaret ve zarafeti temsil eden TT’nin tasarım dilini takip etmesinin yanısıra, özel iç ve dış detayları, ödüllü beş silindirli motoruyla çok daha dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş.
Audi’nin ilk olarak 1995 yılında IAA Frankfurt Fuarı’nda sergilediği ve neredeyse simetrik bir tasarıma sahip Audi TT Coupé, o tarihten itibaren sürekli olarak geometrik, dairesel şekillere dayalı bir tasarım ilkesini takip etti.
Üç yıl sonra da, coupé model hemen hemen hiç değişime uğramadan üretilmeye başlandı. TT Coupé'den bir yıl sonra Audi, TT Roadster'ı pazara sundu. Coupe model, ikinci nesli itibarıyla bir S ve bir RS versiyonuyla gelişti.