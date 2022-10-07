Bu Audi sadece 100 adetli üretildi! Karşınızda, Audi TT RS Coupe Iconic Edition2

Zamansız tasarımıyla, neredeyse çeyrek asırdır Audi markasının ikonu olan TT, şimdi TT RS Coupe Iconic Edition2 ile geleceğin trendini belirliyor. Yeni model, tipik TT RS özelliklerini korurken, tasarımı ve dinamikleriyle, yeniliklere sahip hızlı bir spor otomobil olduğunu gösteriyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, cesaret ve zarafeti temsil eden TT’nin tasarım dilini takip etmesinin yanısıra, özel iç ve dış detayları, ödüllü beş silindirli motoruyla çok daha dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş.