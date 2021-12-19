Bu da 2021 model Anadolu! Hız sabitleyicisi bile var!
Bursa'da yaşayan iki kardeş, dededen miras kalan Anadol marka otomobile hem sahip çıktı hem de tutkularını ileri taşıyarak 13 otomobillik "Anadol koleksiyonu" oluşturdu. Otomobillerin bazılarını modifiye eden iki kardeşin araçlara ekledikleri teknolojik yenilikler görenleri şaşkına çeviriyor. .
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan Turgay ve Mehmet Cemal Altunbaş kardeşler, dedelerinden kalan Anadol marka otomobil sevdasını geleceğe taşımak için 13 araçlık koleksiyonlarına gözü gibi bakıyor.
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Türkiye'de üretimine 55 yıl önce başlanan Anadol otomobile merak duyan Mehmet Altunbaş, 1979 yılında bu araçlardan alarak Trabzon'da dolmuşçuluk yapmaya başladı.
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Altunbaş'ın 1986'da vefat etmesinin ardından bu araca oğlu Mustafa Altunbaş sahip çıktı.
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Altunbaş da bir süre baba mesleğini devam ettirdikten sonra işi bıraktı ve Anadol'u garaja çekti.
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