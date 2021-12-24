Bu da Rusya'nın elektrikli otomobili... S-400'ün üreticisi geliştirdi: E-NEVA
S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Rus Almaz-Antey şirketi kendi ürettiği elektrikli otomobilin görüntülerini paylaştı.
S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Rus Almaz-Antey şirketi kendi ürettiği elektrikli otomobilin görüntülerini paylaştı.
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E-NEVA adı verilen otomobilin geliştiricisi Almaz-Antey, bu aracın tek şarjla 463 kilometre yol katettiğini söylüyor.
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Uzunluğu 4.5 metre olan SUV otomobil, 2.7 saniyede 60 kilometre hıza ulaşarak saatte maksimum 197 kilometre hız yapabiliyor.
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Dijital gösterge paneli, ön camda projeksiyon ekranı ve 15 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi bulunan aracın bagaj hacmi 610 litre.
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