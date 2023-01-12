Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9

Afganistan yönetimini ele geçirdikten sonra kadınlara yapılan ayrımcılıklar başta olmak üzere birçok konuda yapılan uygulamalarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Taliban yönetimi bir süredir geliştirme sürecinde olan yerli ve milli otomobili görücüye çıkardı.