Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9
2021 yılında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, yerli ve milli otomobili Mada 9'u görücüye çıkardı.
Afganistan yönetimini ele geçirdikten sonra kadınlara yapılan ayrımcılıklar başta olmak üzere birçok konuda yapılan uygulamalarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Taliban yönetimi bir süredir geliştirme sürecinde olan yerli ve milli otomobili görücüye çıkardı.
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Mada 9 ismi verilen spor araç ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
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Dışarıdan çok lüks bir spor otomobil olarak görülen aracın lüks marka Bugatti’den ilham aldığı tahmin ediliyor.
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Fakat Alman medyasında yer alan haberde aracın iç aksamının ise çok farklı olduğu belirtildi.
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