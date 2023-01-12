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  4. Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9

Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9

2021 yılında Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, yerli ve milli otomobili Mada 9'u görücüye çıkardı.

Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9 - Resim: 1

Afganistan yönetimini ele geçirdikten sonra kadınlara yapılan ayrımcılıklar başta olmak üzere birçok konuda yapılan uygulamalarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Taliban yönetimi bir süredir geliştirme sürecinde olan yerli ve milli otomobili görücüye çıkardı.

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Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9 - Resim: 2

Mada 9 ismi verilen spor araç ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 

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Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9 - Resim: 3

Dışarıdan çok lüks bir spor otomobil olarak görülen aracın lüks marka Bugatti’den ilham aldığı tahmin ediliyor. 

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Bu da Taliban'ın yerli ve milli otomobili: Mada 9 - Resim: 4

Fakat Alman medyasında yer alan haberde aracın iç aksamının ise çok farklı olduğu belirtildi.

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