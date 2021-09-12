Bu fırsat bir daha gelmez! Toyota'da 168 bin liralık ÖTV indirimi
ÖTV düzenlemesinin ardından sıfır otomobil fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Fiyatı düşen modellerden biri de Toyota Corolla Hatchback Hybrid oldu. İşte güncel fiyat listesi...
Ağustos ayının ortasında yapılan ÖTV indirimlerinin Eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz.
1 / 23
Mayıs ayının sonlarına doğru ani bir yükselişe geçen sıfır otomobil fiyatları son günlerde yeniden düşüşe geçti.
2 / 23
Koronavirüs kabusu, döviz kurlarındaki ani artışlar ve otomotiv sektöründeki çip krizinin ardından resmen uçuşa geçen otomobil fiyatları tüketiciyi adeta çaresiz bırakmıştı.
3 / 23
Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan ÖTV düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatları neredeyse dibi gördü.
4 / 23