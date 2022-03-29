Bu haberi okumadan araba almayın! Toyota fiyatlarını dibe çekti: İşte indirimli otomobil fiyatları
Avrupa'da geçtiğimiz yıl en iyi otomobil markası seçilen Toyota, otomobil fiyatlarında indirime gitti. İşte Toyota indirimli otomobil fiyatları...
Konforu ve rahatlığıyla dikkat çeken Toyota Yaris Hybrid, Japon otomobil üreticisinin en çok beğenilen modelleri arasında yer alıyor.
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Ülkemizde de oldukça beğenilen bu otomobil sayılan özelliklerin yanında şimdi de fiyatıyla dikkat çekecek gibi gözüküyor.
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Tüm dünyada artan otomobil fiyatları ülkemizde de her geçen gün yükselmeye devam ederken, Toyota'nın yaptığı kampanya ise araç sahibi olmak isteyenleri sevindirdi.
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Sportif detaylarıyla beğeni toplayan araçta indirimi giden Japon firma yaklaşık olarak 21 bin liralık kampanya yaptı.
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