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  3. 30 Temmuz 2017 14:39

Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali

Mersin'de, klasik araç meraklısı Murat Ergenç, 1957 model International Harvester A110 Stepside'ı, 100 bin lira harcayıp orijinaline yakın hale getirdi.

Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali

1957 model klasik International Harvester A110 Stepside'ı satın alıp İstanbul'dan Mersin'e getiren Murat Ergenç, aracı orijinaline yakın haline dönüştürmek için 100 bin lira harcadı.

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Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali

Mersin'de yaşayan ve çocukluğundan bu yana klasik araçlara hayranlık duyan 35 yaşındaki Ergenç, İstanbul'daki bir yakınında 1957 model International Harvester A110 Stepside model araç bulunduğunu öğrendi.

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Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali

Yaklaşık 15 yıldır kullanılmadığı için hurdaya çıkan aracı almaya karar veren Ergenç, 1959'da Türkiye'ye giren ve uzun yıllar kullanılan klasik aracı çekici yardımıyla Mersin'e getirdi.

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Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali

Ergenç, aracı eski günlerine döndürebilmek için tamircisiyle hummalı bir çalışma içerisine girdi.

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