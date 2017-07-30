Klasik otomobile 100 bin TL harcadı ! İşte son hali
Mersin'de, klasik araç meraklısı Murat Ergenç, 1957 model International Harvester A110 Stepside'ı, 100 bin lira harcayıp orijinaline yakın hale getirdi.
1957 model klasik International Harvester A110 Stepside'ı satın alıp İstanbul'dan Mersin'e getiren Murat Ergenç, aracı orijinaline yakın haline dönüştürmek için 100 bin lira harcadı.
Mersin'de yaşayan ve çocukluğundan bu yana klasik araçlara hayranlık duyan 35 yaşındaki Ergenç, İstanbul'daki bir yakınında 1957 model International Harvester A110 Stepside model araç bulunduğunu öğrendi.
Yaklaşık 15 yıldır kullanılmadığı için hurdaya çıkan aracı almaya karar veren Ergenç, 1959'da Türkiye'ye giren ve uzun yıllar kullanılan klasik aracı çekici yardımıyla Mersin'e getirdi.