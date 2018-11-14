Bu mezarlıkta servet yatıyor Her yer doldu...
Antalya'da trafik ihlali, haciz yoluyla el konulan araçlar nedeniyle otoparklarda önemli düzeyde artış oldu.
Antalya’da trafik ihlali, haciz yoluyla bağlanan araç ve motosikletler sonrası, kentteki yediemin otoparklarında önemli düzeyde artış oldu. Özellikle haciz yoluyla alıkonulan araçların 12 yıla kadar alınmaması, otopark işletmecilerinin en büyük sıkıntısı haline geldi. Uzun süre bekleyen araçların hurda haline geldiğini belirten işletme sahipleri, bu tür araçlardan kar etmediklerini, aksine zarar ettiklerini söyledi. Türkiye genelinde de aynı durumun söz konusu olduğunu kaydeden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, araçların trafiğe ya da hurdaya ayrılmadan yediemin otoparklarında uzun süreler durmasının ülke ekonomisine olumsuz olarak yansıdığını dile getirdi.
Haciz yoluyla bağlanan araç sayılarında ciddi artış yaşandığına vurgu yapan Topçu, araçların otoparklarda uzun süre kalmasındaki sebebin İcra İflas Kanunu’ndaki aksaklıklardan meydana geldiğini savundu. Topçu, 4 ayrı otoparkı bulunduğunu ve bu otoparklarda toplamda 2 bin 500 araç, bin 800 motosiklet olduğunu söyledi. Aralarında 12 seneye yakın bekleyen araçların yer aldığına dikkat çeken Topçu, “Bu durum araçları bağlatan avukatların sorumsuzluğu bir de milli emlak müdürlüğünün yeterli şekilde gerekli çalışmayı yapmamasından kaynaklanıyor.
Normalde kanuna göre, 6 ay içerisinde alınmayan ve satılmayan araçlar, milli emlak tarafından satışa çıkarılır. Bu araç ve motorlar, hepsi yurt dışından dövizle aldığımız emtialar. Bunun Türkiye genelinde yediemin otopark depolarını düşündüğünüz zaman bu durumun ülke ekonomisi için korkunç zararı var.
Bu kadar araç burada uzun süre bağlanıp da çürümeye yüz tutmasını beklemektense, bunların hepsi bir şekilde satış yoluyla tekrar trafiğe çıkarılmış olsa veya hurdaya ayrılsa ülkeye bir katma değer katacak. Özelikle dövizle mücadele verdiğimiz şu sıralarda bu kadar araç ve motorun burada bağlanması ülkeye verilen en büyük zararlardan biridir. Türkiye geneli bu zarar hesaplandığında aşırı bir yük olduğu gözleniyor” dedi.