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  4. Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!

Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor.

Kırıkkale’de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor.

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Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.

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24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor.

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Hala çalışan otomobilin her gün iç ve dış temizliği yapılıyor.

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