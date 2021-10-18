Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!
Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor.
Kırıkkale’de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor.
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Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.
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24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor.
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Hala çalışan otomobilin her gün iç ve dış temizliği yapılıyor.
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