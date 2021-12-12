Burası Türkiye'nin acı mezarlıklarından sadece biri... Milyonlarca TL böyle çürüyor

Tek bir yerle başladım, zamanla araçlar çoğalınca, sahipleri tarafından alınmayıp satışı da yapılamayınca, üçüncü ve dördüncü yeri açmak zorunda kaldım. Toplamda 40 bin metrekare yerde hizmet veriyoruz. Uzun süre kalan araçların yediemine hiçbir faydası yok, aksine zararı var. İnsanlar dışarıdan 'Araç burada kalıyor, kaldığı gün kadar para yazıyor' diye düşünmesin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yediemin buradaki araçlar satıldığı zaman parasını tahsil edebiliyor" dedi.