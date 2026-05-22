BYD sadece 9 dakikada yüzde 97 şarj olabilen 630 km menzilli yeni aracını tanıttı!
BYD, Türkiye'de mayıs ayında satıştan kaldırılan popüler SUV modeli Atto 3'ün ikinci neslini Çin'de tanıttı. Devrim niteliğindeki "Flash Charging" teknolojisiyle yüzde 97 şarja sadece 9 dakikada ulaşan yeni model, 630 km menzil sunuyor.
Küresel elektrikli otomobil pazarının dev oyuncusu BYD, C-SUV segmentindeki iddialı ve en çok satan modeli Atto 3'ün ikinci neslini resmen gün yüzüne çıkardı.
Çin iç pazarında "Yuan Plus" adıyla yollara çıkacak olan yeni model; baştan aşağı yenilenen boyutları, güçlü motor seçenekleri ve özellikle elektrikli araç sahiplerinin en büyük kaygısı olan "şarj süresini" tarihe karıştıran batarya teknolojisiyle rakiplerine gözdağı veriyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye satış listelerinden sürpriz bir şekilde çıkarılan Atto 3, yepyeni kimliğiyle piyasaları altüst etmeye hazırlanıyor.
Bataryada Devrim: 9 Dakikada %97 Şarj
Yeni BYD Atto 3'ün açık ara en büyük kozu, ikinci nesil Blade Batarya teknolojisiyle entegre edilen "Flash Charging" sistemi oldu. Elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklardaki bekleme çilesine son veren bu teknoloji ile araç, yüzde 10'dan yüzde 70 doluluğa sadece 5 dakikada, yüzde 97 doluluğa ise inanılmaz bir süre olan 9 dakikada ulaşabiliyor.