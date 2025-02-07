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  4. BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı

BYD'nin merakla beklenen 7 koltuklu SUV modelimiz BYD TANG'ın Türkiye'de asfalta ineceği tarih belli oldu...

BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Resim: 1

BYD TANG'in silüeti, akıcı hatları ve ince detayları ile dikkat çekiyor ve 4.970mm uzunluğundaki ihtişamlı gövdesi, aerodinamik 21” alüminyum alaşım jantlarla bakışları üzerine çekiyor.

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BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Resim: 2

Devasa görüntüsüne rağmen 0-100 km hızlanma süresi 4,9 saniye olan yüzde 100 elektrikli BYD TANG'ın ortalama karma menzili ise 530 km olarak açıklandı.

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BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Resim: 3

380 kW ( 517 HP )'lık BYD TANG'ın bataryasının ise yüzde 30'dan yüzde 100'e sadece 30 dakikada şarj olabildiği açıklandı.

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BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Resim: 4

Uzun aks mesafesi ve geniş açılan kapılarıyla BYD TANG'in Ejderha Yüzü'nden ilham alan şık ve aerodinamik ön tasarımı, havanın akışını optimize ederken aynı zamanda futuristik bir zarafet hissi sunuyor.

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