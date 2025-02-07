BYD'nin yeni elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı
BYD'nin merakla beklenen 7 koltuklu SUV modelimiz BYD TANG'ın Türkiye'de asfalta ineceği tarih belli oldu...
BYD TANG'in silüeti, akıcı hatları ve ince detayları ile dikkat çekiyor ve 4.970mm uzunluğundaki ihtişamlı gövdesi, aerodinamik 21” alüminyum alaşım jantlarla bakışları üzerine çekiyor.
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Devasa görüntüsüne rağmen 0-100 km hızlanma süresi 4,9 saniye olan yüzde 100 elektrikli BYD TANG'ın ortalama karma menzili ise 530 km olarak açıklandı.
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380 kW ( 517 HP )'lık BYD TANG'ın bataryasının ise yüzde 30'dan yüzde 100'e sadece 30 dakikada şarj olabildiği açıklandı.
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Uzun aks mesafesi ve geniş açılan kapılarıyla BYD TANG'in Ejderha Yüzü'nden ilham alan şık ve aerodinamik ön tasarımı, havanın akışını optimize ederken aynı zamanda futuristik bir zarafet hissi sunuyor.
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