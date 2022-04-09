Çalılıkların içinde buldukları 1985 model efsaneyi baştan yarattılar
Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir grup genç öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasından aldıkları 1985 model Pontiac Fiero'nun tüm parçalarını elden geçiren gençler sosyal medyayı salladı.
YouTube'da yaptıkları restorasyon videoları çekerek büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir grup genç çektikleri video ile sosyal medyayı sallamayı başardı.
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Çürümeye terk edilen 1985 model Pontiac Fiero'yu satın alan gençler arabanın bütün parçalarını elden geçirdi.
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Arabanın değişiminin her anını videoya alan gençler arabayı öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.
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Direksiyon kutusundan koltuklara, aküsünden motoruna birçok parçayı değiştiren gençlerin yeni arabasının son hali ise şaşırttı.
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