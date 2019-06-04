İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller
Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha gü
CITROEN NEMO ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74 YAYA EMNİYETİ: %55
SEAT EXEO ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81 YAYA EMNİYETİ: %50