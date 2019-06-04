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  3. 04 Haziran 2019 14:22

İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller

Çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller hangileri? Otomobil tutkunları aracın görünümüyle birlikte güvenliğini de oldukça önemsiyor. Peki baktığınız otomobil olası bir kazaya dayanıklı mı? Hangi otomobil diğerlerine göre daha gü

İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller

İşte çarpışmadan en sağlam çıkan otomobiller...

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İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller

CITROEN NEMO ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %29 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %59 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %74 YAYA EMNİYETİ: %55

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İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller

SEAT EXEO ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %57 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %77 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %81 YAYA EMNİYETİ: %50

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İşte çarpışma testinden en sağlam çıkan otomobiller

KIA VENGA ÇARPIŞMA EMNİYETİ: %71 SÜRÜCÜ EMNİYETİ: %79 ÇOCUK ve YETİŞKİN YOLCU EMNİYETİ: %66 YAYA EMNİYETİ: %64

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