Çatıya koyduğu 1984 model aracına teklif yağıyor
Malatya'da oto tamircisi Erkan Erzurum, 1984 model otomobilini 10 bin TL harcayarak iş yerinin çatısına koydurdu. Erzurum, otomobili için gelen teklifleri ise reddediyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan oto tamircisi Erkan Erzurum, iş yerinin konumunu belli etmek için ilginç bir yöntem seçti.
Erzurum, 1984 model FORD, Escort marka otomobilini yaklaşık 10 bin TL harcayarak vinç yardımıyla iş yerinin üstüne koydurdu. Direk üstünde duran otomobil görenleri tedirgin etse de görünümüyle dikkat çekiyor.
Tek kapılı olan 37 yıllık spor model otomobil, tutkunlarını ise cezbediyor. Erzurum, otomobiline 7 yıl önce gelen 30 bin TL'lik teklifi reddettiğini belirterek çatıdaki aracının görenlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.
"İLGİNÇ BULAN ÇOK OLUYOR"
Oto tamircisi Erkan Erzurum, 1984 model otomobilini iş yerinin çatısına tabela görevi görmesi düşüncesiyle koydurduğunu belirterek, "5 yıldır oto tamirciliği yapıyorum. Bu araç sevdiğim bir araçtı. Tek kapılı sportif FORD, Escort XR3i. Önce yapıp evimin terasına koyayım dedim. Ondan sonra burası nasip oldu, burayı açınca aracı dükkana FORD olarak amblem olsun dedim. O yüzden bunu buraya koydum. 1984 model, araç XR3i bin 600 enjeksiyonlu bir araçtır. Araba güzeldir. Bazı parçalarından dolayı 2 sene yatırdım arabayı ondan sonrada bir soğukluk girdi, arabayı hurdaya ayırdım. Daha sonrada arabayı dükkanın çatısına koydum. İlginç bulan çok oluyor. Hatta yani adres olarak milletin bilindik bir noktası oldu" dedi.