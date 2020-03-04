Cenevre Otomobil Fuarı iptal olunca, yeni modeller peş peşe açıklandı
Cenevre Otomobil Fuarı corona virüs endişesi nedeniyle iptal edilince otomotiv firmaları arka arkaya kendi tanıtımlarını yapmaya başladı. Süperspor otomobillerden şehiriçi modellere, elektrikli modellerden hibrit versiyonlara kadar markalar kendi tanıtımlarını gerçekleştirdi. İşte Corona virüsün engelleyemediği tüm yeni modeller...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.
Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını bireysel olarak arka arkaya yapmaya başladı.
Audi de yeni modelini tanıtan firmalarından biri oldu. Marka Audi A3 Sportback modelinin 4. neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Dışardan bakıldığında büyük değişikler olmasa da küçük dokunuşlar modern bir görünüm sağlamış.