Cenevre Otomobil Fuarı iptal olunca, yeni modeller peş peşe açıklandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oldu. Avrupa'nın alanındaki en büyük fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı da corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.



Fuarın iptal edilmesi üzerine dünyanın önde gelen otomobil üreticileri lansmanlarını bireysel olarak arka arkaya yapmaya başladı.



