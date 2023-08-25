Chery’nin yeni dev SUV'u JAECOO 7 ortaya geçti
2023 yılı sonlanmadan dünyanın farklı pazarlarında yollara çıkmaya hazırlanan Chery JAECOO 7 gerçek yol ve arazi koşullarına dair testleri başarıyla geçti.
Chery’nin, yeni bir Off-Road SUV markası olarak dünyanın farklı pazarlarında satışa sunmaya hazırlandığı JAECOO, ilk modeli JAECOO 7 ile üstün 4WD performansı ve yenilikçi akıllı kabin iddiasını taşıyacak. Arazi karakteriyle birlikte en ileri teknolojilerden ödün vermeyen bu yeni SUV’un tüm vaatlerini gerçekleştirebilmesi için Chery mühendisleri adeta göçmen kuşlar gibi sürekli seyahat ediyor. Farklı iklim ve zemin koşullarına uygun gerçek yaşam testlerinde son aşamaya geliniyor.
Chery’nin yeni SUV’u JAECOO 7, kabin sıcaklığını sadece 10 dakikada 44 derece düşürerek bir soğutma mucizesi sahneledi. Yaz aylarında, Çin’in Turpan kentinde en yüksek sıcaklık 51 dereceyi aştı. Söz konusu sıcak dönemde, JAECOO test ekibi de bu bölgeye geldi ve JAECOO 7 ile kapsamlı testler yaptı.
Yapılan testler; yüksek sıcaklıkta fren soğuması, sıcak çalıştırma, yüksek sıcaklıkta toz, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve klima soğutması gibi birden fazla konuyu kapsadı. JAECOO 7, yüksek ısıya maruz kalma ve 75 derece sınırına ulaşan yüzey sıcaklığında yüksek dayanıklılık ve stabilite örneği sergiledi. İlk marşta çalışan SUV’da tüm fonksiyonlar normal çalışmaya devam etti. JAECOO 7, Turpan’daki zorlu yol koşullarıyla da karşı karşıya kaldı, üstün toz ve sızdırmazlık performansı ile temiz ve düzenli bir iç mekan sunarak Gobi Çölü’nün sarı kumlarına kolayca uyum sağlayarak yol almaya devam etti.
JAECOO 7, klima testinde de üstün bir performans gösterdi. Test verilerine göre, JAECOO 7’nin iç mekan sıcaklığının 44 derece düşürülmesi sadece 10 dakika sürdü. Bu arada test yapıldığında, Turpan’da ortam sıcaklığı 51 dereceye ve otomobilin iç sıcaklığı da 80 dereceye ulaşmıştı. Ayrıca ister klima çıkışı, isterse de baş bölgesi sıcaklığı olsun, JAECOO 7 aynı sınıftaki off-road SUV’larla kıyaslandığında üstün bir performans ortaya koydu.