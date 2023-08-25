Chery’nin yeni dev SUV'u JAECOO 7 ortaya geçti

Yapılan testler; yüksek sıcaklıkta fren soğuması, sıcak çalıştırma, yüksek sıcaklıkta toz, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve klima soğutması gibi birden fazla konuyu kapsadı. JAECOO 7, yüksek ısıya maruz kalma ve 75 derece sınırına ulaşan yüzey sıcaklığında yüksek dayanıklılık ve stabilite örneği sergiledi. İlk marşta çalışan SUV’da tüm fonksiyonlar normal çalışmaya devam etti. JAECOO 7, Turpan’daki zorlu yol koşullarıyla da karşı karşıya kaldı, üstün toz ve sızdırmazlık performansı ile temiz ve düzenli bir iç mekan sunarak Gobi Çölü’nün sarı kumlarına kolayca uyum sağlayarak yol almaya devam etti.