Chery'nin yeni sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı

Panoramik açılır tavan ve çift tarafa açılma özelliği ile ön sıradaki merkezi kolçak gibi özellikler, ayrıntıya gösterilen özeni yansıtıyor. Türk iş dünyasının seçkinleri için tasarlanan ARRIZO 8, bireyselliği ve kişisel zevki simgeleyen sofistike ve zarif tasarımıyla üst düzey bir alternatif ortaya koyuyor.