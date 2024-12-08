Chery'nin yeni sedanı ARRIZO 8 ortaya çıktı
Bugüne kadar SUV modelleriyle ciddi satış rakamları yakalayan Çin'li otomotiv devi Chery sedan modeli ARRIZO 8 ile üst düzey lüks ve konforun kapılarını araladı.
Çin’in otomotiv alanındaki öncü markalarından Chery, sedan modeli ARRIZO 8 ile lüks ve prestij arayanlara üst düzey bir alternatif olarak öne çıkıyor. Chery'nin su ve ışıktan ilham alan “Hareket Halindeki Sanat” tasarım dilini bünyesinde barındıran ARRIZO 8, suyun estetiğini şıklık ve çeviklikle birleştiriyor.
Chery sedan modeli ARRIZO 8'in iç mekanda sürükleyici bir premium ortam sunan ARRIZO 8, alt kenarı düz üç kollu çok işlevli direksiyon simidi ve yat tarzı vites seçici lüks ve teknolojik bir ortam oluşturuyor.
Panoramik açılır tavan ve çift tarafa açılma özelliği ile ön sıradaki merkezi kolçak gibi özellikler, ayrıntıya gösterilen özeni yansıtıyor. Türk iş dünyasının seçkinleri için tasarlanan ARRIZO 8, bireyselliği ve kişisel zevki simgeleyen sofistike ve zarif tasarımıyla üst düzey bir alternatif ortaya koyuyor.
Türk iş dünyasının seçkinleri için tasarlanan ARRIZO 8, bireyselliği ve kişisel zevki simgeleyen sofistike ve zarif tasarımıyla üst düzey bir alternatif ortaya koyuyor.