Chery'nin yeni SUV'u S700 banttan indi
Çinli otomotiv devi Chery'nin Avrupa pazarı için EV Motors iş birliği ile geliştirdiği yeni SUV modeli S700 banttan indi..
Chery, Avrupa’daki büyüme hamlesinde önemli bir kilometre taşına daha imzasını attı. Bu kapsamda, markanın İspanya’daki üretim tesisinde ilk araçlar banttan inmeye başladı. Chery ve EV MOTORS’un ortak girişim fabrikası olan Barselona’daki Ebro Fabrikası’ndaki üretim bandındın ilk inen ürün S700 modeli oldu.
İlk üretim için düzenlenen törene Generalitat Başkanı Salvador Illa, Sanayi Bakanı Jordi Hereu, Chery Automobile Başkanı Tongyue Yin, Chery International Başkanı Guibin Zhang, Ebro ana yönetim kadrosunun da olduğu Çin ve İspanya’dan üst düzey geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
İlerleyen dönemde İspanya pazarını geliştirmeye yönelik adımlarını sürdürecek olan Chery ve EV MOTORS, yenilikçi, çevre dostu ve düşük karbonlu çözümler geliştirerek yerel pazarı canlı tutacak. Ortak girişim, İspanyol otomotiv endüstrisinin modernleşmesine ve çevre dostu dönüşümüne yardımcı olacak.
Ortak girişim ayrıca İspanya pazarını daha da ileriye taşımak üzere yerelleştirilmiş üretim ve Ar-Ge’yi aktif olarak teşvik ederek yenilikçi, çevre dostu ve düşük karbonlu çözümlerin yaygınlaşmasını teşvik edecek.