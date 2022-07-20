Chevrolet yeni SUV aracını tanıttı: İşte 2024 model Blazer'ın muhteşem özellikleri
Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV modeli olan Blazer'ın tanıtımını gerçekleştirdi. İşte Blazer'ın tüm özellikleri...
Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV modeli olan Blazer'i tanıttı. 557 beygir gücündeki elektrikli araç görünümü ile büyüyor.
Br süre önce Türkiye pazarından çekilen Chevrolet, 2024 model elektrikli SUV aracını tanıttı. Blazer isimli dev araç, 557 beygir gücündeki motoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Chevrolet'nin ülkemizde pazarı bulunmaması sebebiyle bu aracı Türkiye'de görme imkanımız ne yazık ki olmayacak.
Kapalı bir ızgara yapısına sahip olan elektrikli SUV, oldukça sert bir ön görünüme sahip. Bunun temel nedeni, kullanılan ince şerit LED farlar. Blazer, aynı sert görünüşü stop lamba tasarımı ile de ortaya koyuyor.
Çift renkli versiyonlara da sahip olan SUV'un dikkat çeken yanlarından bir tanesi ise kapı kolları. Elektrikli otomobillerde gövdeye gömülü kapı kolunu görüyor olsak da bu SUV'da böyle bir tercih yapılmamış.