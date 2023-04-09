Çılgın Türkler iş başında: Hurda demirlerden cip yaptılar

'BİZİ HİÇ YOLDA BIRAKMADI'

Cipin yapım sürecini anlatan Nihat Gürsoy, 'Yıllardır ATV kullanıyoruz, daha sonra biraz daha geniş araca ihtiyaç duyduk. Hem eşimle hem de dostlarla gezmek için böyle bir fikir aklımıza geldi. Bu araç Ardeşen'de yapıldı. Bunun yapımında tamamen hurda malzemeler kullanıldı. Demir profiller ile sacdan ustamız mini bir cip tasarladı. Kendisi ufak ama bizi hiç yolda bırakmadı. Eşimle dükkândan vakit buldukça mezra ve yaylalara çıkıyoruz” dedi.