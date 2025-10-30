''CİMER'e selamımı da ilet'' dedi, 279 bin lira ceza yedi!

'VE ALEYKÜMSELAM'

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu ilan ile alıcı ve satıcı arasındaki mesajları paylaşarak, "Ve Aleykümselam. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.