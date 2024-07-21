Çin'in minik elektrikli otomobili Türkiye'ye geliyor
Çinli otomobil üreticisi Changan’ın ürettiği ucuz otomobil Lumin Corn Türkiye’ye geliyor. 41 beygir gücündeki aracın satış fiyatının 450 bin lira olacağı öğrenildi.
Hali hazırda Çin’in en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Changan, Türkiye pazarına bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Türkiye’de ilk etapta birkaç model ile boy gösterecek olan Changan’ın en cazip otomobili ise 500 bin TL fiyat sınırının altında satılması beklenen Lumin Corn olacak.
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Changan Lumin, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 1980 mm dingil aralığına sahip iki kapılı ve dört koltuklu mini bir otomobil.
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Aracın içinde ise üç kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran bulunuyor.
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