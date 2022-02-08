Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor

Elbette bu konuda bazı analistlerin umut vaat eden açıklamaları da yok değil. Bazı analistler ekonomideki rahatlamanın etkisiyle alt segmentteki modellerde yüzde 50’ye varan fiyat düşüşleri bekliyorlar. Tabi ki bu durum ikinci el otomobiller için geçerli bir varsayım.