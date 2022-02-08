Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor
Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Changli uygun fiyatlı elektrikli otomobilini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.
Çin’in önemli otomobil üreticilerinden biri olan Changli, Türkiye pazarında yaşanan durağanlığı fırsata çevirmek için harekete geçti.
Türkiye’deki otomobil fiyatları özellikle son 1 yıl içerisinde muazzam derecede arttı. İşin garip yanı ise artan fiyatların satışları durma noktasına getirmesine rağmen önemli bir adım atılmaması.
Aslında bu durumu şu şekilde tanımlamamız mümkün. Normal şartlarda bir ürüne talep olmadığında fiyatının düşürülmesi beklenir. Aynı şimdi otomobil sektöründe olduğu gibi. Fakat nedense otomobil fiyatları bir türlü düşmüyor.
Elbette bu konuda bazı analistlerin umut vaat eden açıklamaları da yok değil. Bazı analistler ekonomideki rahatlamanın etkisiyle alt segmentteki modellerde yüzde 50’ye varan fiyat düşüşleri bekliyorlar. Tabi ki bu durum ikinci el otomobiller için geçerli bir varsayım.