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  4. Çin'in ''ucuz elektrikli otomobilciği'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor

Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor

Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Changli uygun fiyatlı elektrikli otomobilini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor - Resim: 1

Çin’in önemli otomobil üreticilerinden biri olan Changli, Türkiye pazarında yaşanan durağanlığı fırsata çevirmek için harekete geçti.

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Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor - Resim: 2

Türkiye’deki otomobil fiyatları özellikle son 1 yıl içerisinde muazzam derecede arttı. İşin garip yanı ise artan fiyatların satışları durma noktasına getirmesine rağmen önemli bir adım atılmaması.  

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Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor - Resim: 3

Aslında bu durumu şu şekilde tanımlamamız mümkün. Normal şartlarda bir ürüne talep olmadığında fiyatının düşürülmesi beklenir. Aynı şimdi otomobil sektöründe olduğu gibi. Fakat nedense otomobil fiyatları bir türlü düşmüyor. 

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Çin'in ''ucuz elektrikli otomobili'' 37 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor - Resim: 4

Elbette bu konuda bazı analistlerin umut vaat eden açıklamaları da yok değil. Bazı analistler ekonomideki rahatlamanın etkisiyle alt segmentteki modellerde yüzde 50’ye varan fiyat düşüşleri bekliyorlar. Tabi ki bu durum ikinci el otomobiller için geçerli bir varsayım.

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