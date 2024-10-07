Çinli otomobil devi BYD'den Türkiye'de yerli üretim hamlesi!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan dosyada, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan yatırımla ilgili olarak, “Proje alanında pres, gövde kaynak, boyahane ve montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montajı, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimi için fabrikalar kurulacak” ifadelerine yer verildi.