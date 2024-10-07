Çinli otomobil devi BYD'den Türkiye'de yerli üretim hamlesi!
BYD’nin ÇED dosyasında koltuk ve balata gibi parçaları kendi bünyesinde üreteceğini belirtmesi, yerli tedarikçilerle çalışma ihtimalini gündeme getirirken, TAYSAD Başkanı Albert S., BYD yetkililerinin Anadolu'daki yerli tedarikçileri ziyaret etmeye başladığını açıkladı.
Türkiye’ye 27 yıl aradan sonra gelen ilk otomotiv ana sanayi yatırımı olan BYD’nin, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik ÇED başvuru dosyasında yer alan bazı detaylar, “BYD’nin koltuk dahil her parçayı kendisinin üreteceği veya ithal edeceği, yerli sanayiye katkı sunmayacağı” şeklinde yorumlandı.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan dosyada, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan yatırımla ilgili olarak, “Proje alanında pres, gövde kaynak, boyahane ve montaj hatlarından oluşan ana üretim aşamalarının yanı sıra şasi, iskelet (frame), motor üretimi (montajı), elektrikli araç bataryası montajı, araç tamponu, fren balatası, araç koltuğu ve araç kliması gibi parçaların üretimi için fabrikalar kurulacak” ifadelerine yer verildi.
GİZLİ ZİYARETLER BAŞLADI
Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert S., ÇED dosyasının olasılıkların tamamını değerlendiren bir ön rapor olduğunun altını çizerek, “Çeşitli spekülasyonlar ve tahminler var, ancak ben size gerçekleri anlatayım.
BYD yetkilileri Anadolu’da tedarikçi ziyaretlerine başladılar. Bu ziyaretler arasında koltuk, büyük plastik parçalar, sac, kalıp ve lastik üreten, altyapısı sağlam yerli tedarikçilerimiz bulunuyor. Türkiye’deki tedarik sanayicilerden bilgi topluyor, ziyaretler gerçekleştiriyor ve iş birliği imkanlarını araştırıyorlar” dedi.