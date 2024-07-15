Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti
Yaklaşık bir yıl önce Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta Türkiye faaliyetlerini sonlandırdı.
Kasım 2023’te Türkiye pazarına iddialı hedeflerle giren Çinli elektrikli araç üreticisi Hozon Neta, Türkiye’deki satış faaliyetlerini durdurdu. Hozon Neta, Kasım 2023'te Türkiye pazarına iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak kısa süre içinde satış faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı.
İstanbul Kağıthane'deki showroom'unu boşaltan firma, internet sitesindeki irtibat telefonlarını da kapattı. Türkiye'ye giriş yapan Hozon Neta'yı temsil eden GRS Automobility şirketi ise önemli bir çalışan kesimini işten çıkardı.
Geçen yıl Türkiye'de 420 km menzilli Neta U modeli ile satışa başlayarak otomotiv pazarına giren Hozon Neta, 2024'ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT modellerini, 2025'te ise Neta S modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu.
Ancak Ticaret Bakanlığı'nın Çin'den ithal edilecek elektrikli araçlar için yeni şartlar getirmesiyle planlar altüst oldu.