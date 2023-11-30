Çinli otomotiv devi Türkiye'yi seçti! 1.6 milyar dolarlık yatırım geliyor
Çinli otomotiv devi Skywell, Türkiye'de 1.6 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Çin merkezli otomotiv devi Skywell, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Şirket, ilk etapta 150 bin elektrikli araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurmaya hazırlanıyor.
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Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, BloombergHT'de katıldığı programda 2024'ün ilk çeyreğinde batarya paket üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri yürütecekleri ilk tesisi faaliyete geçireceklerini açıkladı.
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Elektrikli araç üretimi için 1.6 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan Skywell, Türkiye dışında Latin Amerika ve Asya'da üretim tesisleri inşa etmeyi hedefliyor.
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Firmanın 2027'ye kadar 7 yeni otomobili piyasa sürmesi bekleniyor.
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