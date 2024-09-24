Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

Türkiye'de SUV araçlara ilgi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet oldu. SUV otomobiller, 335 bin 895 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,5 pay aldı.