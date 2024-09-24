Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri
Son yıllarda popüler olan SUV araçların yükselişi devam ediyor. Türkiye'de en çok satan modeller arasında SUV modeller yer alıyor. İşte en çok satan SUV modelleri...
Türkiye'de SUV araçlara ilgi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet oldu. SUV otomobiller, 335 bin 895 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,5 pay aldı.
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Peki Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı?
İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...
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20 - SKODA KAMİQ: Skoda Kamiq, 6 bin 036 adet satıldı.
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19 - FORD PUMA: Ford Puma'nın satış adedi 6 bin 232.
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