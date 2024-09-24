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  4. Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri

Son yıllarda popüler olan SUV araçların yükselişi devam ediyor. Türkiye'de en çok satan modeller arasında SUV modeller yer alıyor. İşte en çok satan SUV modelleri...

Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri - Resim: 1

Türkiye'de SUV araçlara ilgi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet oldu. SUV otomobiller, 335 bin 895 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,5 pay aldı.

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Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri - Resim: 2

Peki Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı?

İşte Türkiye'nin en çok satan 20 SUV modeli...

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Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri - Resim: 3

20 - SKODA KAMİQ: Skoda Kamiq, 6 bin 036 adet satıldı.

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Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri - Resim: 4

19 - FORD PUMA: Ford Puma'nın satış adedi 6 bin 232.

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