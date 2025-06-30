Çinliler yine yaptı yapacağını: 587 bin liralık elektrikli sedan satışa çıktı
Çinli otomobil üreticisi Leapmotor, B01 elektrikli sedan otomobilini 14 bin 770 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. B01 650 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, orta sınıf elektrikli sedan segmentine yönelik yeni modeli B01 için ön satışlara resmen başladı. Şirketin düzenlediği özel bir etkinlikle tanıtılan B01 modeli, 105.800 Çin Yuanı (yaklaşık 14.770 dolar veya 587 bin TL) başlangıç fiyatıyla pazara sunuldu. Bu fiyat, rakibi Xpeng Mona M03 modelinden daha düşük.
Beş farklı versiyon, iki menzil seçeneği
Leapmotor, B01’in ön satış sürecinde toplam beş farklı versiyonunu tüketicilere sunuyor. Bu versiyonlardan üçü 550 kilometre CLTC menzil, ikisi ise 650 kilometre CLTC menzil sunuyor.
550 km menzilli versiyonlar, 56.2 kWh LFP batarya paketiyle,
650 km menzilli versiyonlar ise 67.1 kWh LFP batarya paketiyle donatıldı.
Akıllı sürüş özelliği
B01’in akıllı sürüş yetenekleri, özellikle yüksek donanımlı versiyonlarda dikkat çekiyor. Her iki menzil seçeneğinin en üst paketleri, LiDAR sensör teknolojisi ile donatılarak otonom sürüş kabiliyetlerini artırıyor.
Performans ve teknik özellikler
Nisan ayında 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilenen modelin teknik özellikleri de dikkat çekici:
Uzunluk: 4770 mm
Genişlik: 1880 mm
Yükseklik: 1490 mm
Dingil mesafesi: 2735 mm
B01’in performansı ise versiyona göre değişiyor; 0’dan 100 km/sa hıza 6.4 ila 8.7 saniye arasında ulaşabiliyor.