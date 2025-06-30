Çinliler yine yaptı yapacağını: 587 bin liralık elektrikli sedan satışa çıktı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, orta sınıf elektrikli sedan segmentine yönelik yeni modeli B01 için ön satışlara resmen başladı. Şirketin düzenlediği özel bir etkinlikle tanıtılan B01 modeli, 105.800 Çin Yuanı (yaklaşık 14.770 dolar veya 587 bin TL) başlangıç fiyatıyla pazara sunuldu. Bu fiyat, rakibi Xpeng Mona M03 modelinden daha düşük.