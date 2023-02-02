Citroen Ami'nin büyük ağabeyi: Citroen Oli ortaya çıktı!

Otomotiv endüstrisindeki güncel trendlerin aksine Oli, aile ulaşımına elektrikli, hafif, işlevsel, basit, çok yönlü ve uygun fiyatlı çözüm sunarak toplumun zorluklarını kucaklıyor. Böyle bir dönemde Oli, gelecekteki ulaşım gereksinimlerimiz için güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyuyor.