Citroen Ami'nin büyük ağabeyi: Citroen Oli ortaya çıktı!
Minik elektrikli Ami modeli ile otomobil dünyasına yeni bir pencere açmayı başaran Citroën şimdi de Ami'nin büyük ağabeyi olacak gelecekten çıkıp gelmiş gibi gözüken Oli'yi tanıtmaya hazırlanıyor... İşte akıl almaz tasarımıyla Citroen Ami'nin SUV ağabeyi Citroen Oli...
Citroën, Paris Expo Porte de Versailles’de 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Rétromobile 2023’de geçmişten günümüze iddialı tasarımlarını sergilerken aynı zamanda konsept otomobili Oli’yi de ilk defa geniş kitlelerle buluşturuyor.
Citroën stantında Oli’ye ek olarak, “Asterix and Obelix: The Middle Kingdom” filmindeki konsept savaş aracı, B2 autochenille “Scarabée d’Or” ve marka tarihindeki ikonik araçlar sergileniyor.
Citroën’in Eylül 2022’de tanıttığı son konsept otomobili Oli, markanın, herkesin günlük hayatını iyileştirmek için tasarladığı, işlevsel, elektrikli ulaşıma yönelik yol haritasını gözler önüne seriyor.
Otomotiv endüstrisindeki güncel trendlerin aksine Oli, aile ulaşımına elektrikli, hafif, işlevsel, basit, çok yönlü ve uygun fiyatlı çözüm sunarak toplumun zorluklarını kucaklıyor. Böyle bir dönemde Oli, gelecekteki ulaşım gereksinimlerimiz için güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm ortaya koyuyor.