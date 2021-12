Citroën ''maceracı'' My Ami Buggy Concept'i tanıttı

Citroën My Ami Buggy Concept, hayat koşuşturmasından fırsat bulunan değerli zamanın keyfini sürmek için tasarlanan son derece özgün bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Citroën mühendisleri, güçlü bir karaktere sahip, elektrikli ve kullanımı kolay araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor. Citroën My Ami Buggy Concept, yollarda özgürce hareket etmek isteyen macera ruhlu kullanıcılara hitap ediyor. Konsept, sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı. Panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi ise sessiz ve emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor. My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, yeni konsept aracı hakkında; “My Ami Buggy, otomobil olmayan Ami projesine uygun bir konsept. Gündelik hayatı kolaylaştıran havalı bir ürün olmasını sağladık. Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları çok iyi şekilde harmanladık. Örneğin akıllı telefon tutucu için birçok ölümsüz tasarıma hayat veren tasarımcılardan ilham aldık. My Ami Buggy Concept’in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu da başardık” açıklamasında bulundu.