Citroën ''maceracı'' My Ami Buggy Concept'i tanıttı
Citroën My Ami Buggy Concept, eğlence odaklı Ami vizyonunu ortaya koyarken, aynı zamanda keyifli bir yol arkadaşı olarak dikkat çekiyor.
My Ami Buggy Concept, kapıları olmayan gövdesi ve çok sayıda özel aksesuarı yanında özel grafikleriyle de iddialı ve çekici bir görünüm sunuyor. Endüstriyel tasarım ve moda gibi otomotiv dışı dünyalardan esinlenen konsept, Citroën tarzını özgürce ifade ediyor. My Ami Buggy Concept özgür bir tarza sahip, ancak gerçek hayata bağlı kalmaya devam ederek, hem eğlenceli hem işlevsel, hem de çevre dostu yapısıyla herkes için mobiliteyi teşvik ediyor.
Citroën My Ami Buggy Concept, hayat koşuşturmasından fırsat bulunan değerli zamanın keyfini sürmek için tasarlanan son derece özgün bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkıyor. Citroën mühendisleri, güçlü bir karaktere sahip, elektrikli ve kullanımı kolay araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor. Citroën My Ami Buggy Concept, yollarda özgürce hareket etmek isteyen macera ruhlu kullanıcılara hitap ediyor. Konsept, sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı. Panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi ise sessiz ve emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor. My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, yeni konsept aracı hakkında; “My Ami Buggy, otomobil olmayan Ami projesine uygun bir konsept. Gündelik hayatı kolaylaştıran havalı bir ürün olmasını sağladık. Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları çok iyi şekilde harmanladık. Örneğin akıllı telefon tutucu için birçok ölümsüz tasarıma hayat veren tasarımcılardan ilham aldık. My Ami Buggy Concept’in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu da başardık” açıklamasında bulundu.
Engel tanımayan maceracı
Derin dişli geniş tekerlekleri üzerinde güvenli bir şekilde yükselen My Ami Buggy, ön ve arka koruma demirleri, jant kapakları, far ızgaraları, tamponları ve koruyucu çerçeveleriyle maceracı bir duruş ortaya koyuyor. Yeniden şekillendirilen çamurluk ağızları ve kapıların alt kısmında silindir şeklindeki korumalarla görünüm daha da güçleniyor. Tavandaki port bagaj ve stepne konseptin maceracı ruhunu vurguluyor. Tüm bu dekoratif öğeler siyah renk olarak uygulanıyor. Öndeki LED ışık şeridi, gece veya sisli kullanımları kolaylaştıran maceracı bir dokunuş sağlıyor. LED şeridin yaydığı ışık kadar portatif hoparlörden gelen ses de kamp atmosferini destekliyor. Kapılar yerini kötü havalarda ek koruma için kapatılabilen şeffaf su geçirmeyen kanvas panellere bırakıyor. Kanvas paneller, yolcu bölmesini kapatmak için fermuarlarla donatılmış. Bu pratik koruyucu perdeler çıkarılabiliyor, rulo şekilde sarılabiliyor ve özel saklama torbalarında koltukların arkasında saklanabiliyor. Ön camın üzerindeki çıkıntı olumsuz hava koşullarında koruma sağlarken, güneş ışınlarına karşı gölge oluşturuyor. Geniş dişli çamur lastikleri ve mat altın rengi ofsetli jantlar tüm zeminlerde iyi yol tutuş ve artırılmış denge sunuyor.
Çekici renk ve malzemeler
My Ami Buggy Concept; siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. Kamp ekipmanlarından ilham alan siyah renk, aracın işlevsel ve sağlam yapısını güçlendiriyor. Siyahın farklı tonları ile haki ve sitrik sarı olarak uygulanan gölge oyunları birbirini mükemmel şekilde tamamlarken, maceracı görünümü kuvvetlendiriyor. Çift renkli dış görünüm konsept otomobilin çekiciliğini ve dinamizmini artırıyor. Kullanılan haki renk doğayı çağrıştırırken, siyah detaylar güçlü ve modern bir görünüm sağlıyor. My Ami Buggy Concept'in; koltuklar, şarj kablosu, kapı bölmeleri, bagaj alanı ve bazı aksesuarlar olmak üzere birçok önemli noktası Sitrik Sarı ile vurgulanıyor. Kullanılan bu göz alıcı renk, nesnelerin işlevsel bir amaca hizmet ettiğini de gösteriyor.