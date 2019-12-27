Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı
Bugün tanıtılan Türkiye2nin yerli otomobilinin direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracı ilk kullanan kişi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılmıştı.
Yerli otomobillerin tanıtımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin SUV modelinin direksiyonuna geçerek aracı test etti.