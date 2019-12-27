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  3. 27 Aralık 2019 17:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı

Bugün tanıtılan Türkiye2nin yerli otomobilinin direksiyonuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracı ilk kullanan kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı

Yerli otomobillerin tanıtımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin SUV modelinin direksiyonuna geçerek aracı test etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili kullandı

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