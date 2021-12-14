Değeri ile dudak uçuklatan Tofaş yeni alıcısını buldu!

Araç sahibi Sercan Deniz yaptığı satış ile ilgili, ”Bir buçuk yıl önce almış olduğum 93 model sadece 3 bin 480 kilometrede olan aracımı geçen yapmış olduğumuz haberler sonucunda 200 bin TL`ye gerçek alıcısını, kıymetini bilecek alıcısını buldu. Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde de söylediğim gibi araca 200 bin TL fiyat biçtik.