''Değişensiz'' denilen 2. el aracı yaptırdığı ekspertizde hayatının şokunu yaşadı

Olayın perde arkasını anlatan ve aracı inceleyen oto ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, ikinci el araç alıcılarına kritik uyarılarda bulundu. Uysal, "Lift ile kaldırdıktan sonra aracın alt kısımlarında kesmeler olduğunu hemen fark ettik. Arka bölme 2015 model orijinal araca aitken, ön taraf ortadan kesilerek 2011 model başka bir araçtan alınmış ve kaynaklanmış. Müşterimizin bu durumdan kesinlikle haberi yoktu, bize aracı kusursuz bilerek getirdi," ifadelerini kullandı. Gerçeği ekspertiz raporuyla öğrenen ve büyük bir mağduriyetten son anda kurtulan I.S. ise aracı derhal satıcıya iade etti. Uzmanlar, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde vatandaşların mutlaka güvenilir ve tam donanımlı ekspertiz merkezlerine başvurmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.