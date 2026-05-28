''Değişensiz'' denilen 2. el aracı yaptırdığı ekspertizde hayatının şokunu yaşadı
Konya'da ikinci el otomobil almak isteyen bir vatandaş, 'değişensiz' denilerek satılmaya çalışılan 2015 model aracı ekspertize götürdü. Yapılan detaylı incelemede, aracın ön kısmının kesilerek 2011 model başka bir araca ait parçalarla kaynaklandığı ortaya çıktı.
İkinci el otomobil piyasasındaki fırsatçılar sınır tanımıyor. Konya'da akıllara durgunluk veren bir araç dolandırıcılığı girişimi, dikkati sayesinde ekspertiz merkezinde son anda engellendi. Otomobil satın almak isteyen I.S. isimli vatandaş, beğendiği 2015 model Volkswagen marka aracı inceledikten sonra satıcı ile pazarlığa oturdu. Satıcının "Araçta hiçbir değişen parça yok" şeklindeki beyanına rağmen işini şansa bırakmak istemeyen bilinçli alıcı, aracı detaylı kontrol için donanımlı bir oto ekspertiz merkezine götürdü.
Lift üzerine alınarak alt kısımları incelenen araçta karşılaşılan manzara ise şok ediciydi. Hazırlanan raporda; 2015 model olduğu belirtilen aracın ön bölgesinin tamamen kesildiği, ön podye ve kılıç saclarının 2011 model başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Toplamda 5 farklı parçası değiştirilerek iki farklı aracın ortadan kaynakla birleştirildiği gerçeği gün yüzüne çıktı.
Olayın perde arkasını anlatan ve aracı inceleyen oto ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, ikinci el araç alıcılarına kritik uyarılarda bulundu. Uysal, "Lift ile kaldırdıktan sonra aracın alt kısımlarında kesmeler olduğunu hemen fark ettik. Arka bölme 2015 model orijinal araca aitken, ön taraf ortadan kesilerek 2011 model başka bir araçtan alınmış ve kaynaklanmış. Müşterimizin bu durumdan kesinlikle haberi yoktu, bize aracı kusursuz bilerek getirdi," ifadelerini kullandı. Gerçeği ekspertiz raporuyla öğrenen ve büyük bir mağduriyetten son anda kurtulan I.S. ise aracı derhal satıcıya iade etti. Uzmanlar, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde vatandaşların mutlaka güvenilir ve tam donanımlı ekspertiz merkezlerine başvurmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.