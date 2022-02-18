Dünyada tek! Hem karada hem suda gidebiliyor
İngiltere'de dünyanın ilk lüks spor hovercraftı geliştirildi. Karada ve suda gidebilen araç, 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. 200 kilometre menzili olan aracın fiyatı ise 100 bin dolar.
İngiltere’de dünyanın ilk üstü açık ve spor hovercraft aracı geliştirildi.
Saatte 100 kilometre hızla hem karada hem de suda gidebilen aracın 100 bin dolarlık (1 milyon 360 bin TL) fiyatıyla bu yaz satışa çıkabileceği belirtildi.
1950'lerden bu yana karada, kumda ve suda gidebilen araçlar olan hovercraft konsepti gördüğü son makyaj sonrasında elektrikli olarak geliştirildi.
Üstü açık spor aracın yerden 18 santimetre yükseklikte olan tasarımıyla suya girdiği anda ortaya çıkan hava yastığı sayesinde suda rahatlıkla gidebildiği vurgulandı.
'Son teknoloji hovercraft ve elektrikli araç inovasyonunun harmanladığı' belirtilen aracın, maksimum hızı 100 kilometre saat olurken, ortalama 65 km/s hızla gidildiğinde 194 kilometre menzili olduğu aktarıldı.
Üstü açık spor aracın yerden 18 santimetre yükseklikte olan tasarımıyla suya girdiği anda ortaya çıktı
Araç, savaş uçağı gibi oturma düzenine sahip açık bir kokpite, gizli arka tekerleklere ve dijital bir gösterge panosuyla öne çıkıyor.
Arosa ayrıca, üç elektrik motoruna güç sağlayan bir benzinli motordan oluşan bir hibrit-elektrik aktarmaya sahipken, tampon piliyle daha kısa hız patlamaları için elektrik depoluyor.