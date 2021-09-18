Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak tescillendi
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air'in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air'in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı.
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Amerika Birleşik Devletleri California merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid, geliştirdiği Air Dream modeliyle en uzun menzilli elektrikli otomobil oldu.
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ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) tarafından tescillenen otomobilin 19 inç tekerlekli modelinin tam şarj olduğunda 836 kilometre menzil kat edebildiği aktarıldı.
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Kurum tarafından en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak ilan edilen Lucid Air Dream dört çekişli model, en yakın rakibi Tesla Model S Long Range'i 190 kilometre geride bıraktı.
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