Dünyanın en uzun otomobili görenlerin ağzını açık bıraktı! Havuzu bile var

"GÖRDÜĞÜMDE ONA AŞIK OLDUM"

Arabayı modifiye etme süreci hakkında konuşan Manning, "Onu bulduğumda depoda çürümeye terk edilmişti. Fakat ben ona aşık oldum ve yeniden eski günlerine döndürmek için kendime söz verdim. Maliyetinin yüksek olması beni biraz yavaşlatsa da sonunda amacıma kavuştum" ifadelerinin kullandı.