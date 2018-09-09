Dünyanın en yavaş ama en güzel otomobilleri
Volkswagen T1
Orijinal bir Volkswagen T1 bulmak dünyadaki en zorlu işlerden biri olabilir. Fakat onun ikonik görüntüsü, arkada bulunan hava soğutmalı motoru ve 1 tonluk ağırlığı ile ufak, sevimli bir otomobil olan T1, belki de en cool otomobillerin başında yer alıyor.
Amphicar
Amphicar isminden de anlaşılabileceği gibi, bir tekne ve otomobilin birleştirilmesinden oluşmuş bir araç. Dünyada sayılı örneği olan otomobilin teknik detayları ise hiçbir şekilde bilinmiyor.
Citoren DS
Citroen’in bizce en havalı otomobillerinden biri olan DS, Hidropnömatik süspansiyonu, disk frenleri ve şık stili ile 1955 yılında herkesi şaşırtmayı başardı. Fransının geleceğini kurtaran otomobil olarak görülen DS, hidrolik süspansiyonu ile herkesi şaşırtmayı başarmıştı.
Fiat 500
Savaş sonrasında kendini toparlamak isteyen Fiat, uygun fiyatlı otomobillere halkın sahip olmasını istiyordu. Fiat’ın geleceği ve İtalya’nın ekonomisinin toplanmasını sağlayan bu otomobil, Dante Giacosa’nın tasarım ürünüydü. Abarth versiyonları dışında 18 beygir güce sahip olan otomobil, hafif yapısı nedeniyle yeterli derecede hızlıydı.