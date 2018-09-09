Dünyanın en yavaş ama en güzel otomobilleri

Volkswagen T1

Orijinal bir Volkswagen T1 bulmak dünyadaki en zorlu işlerden biri olabilir. Fakat onun ikonik görüntüsü, arkada bulunan hava soğutmalı motoru ve 1 tonluk ağırlığı ile ufak, sevimli bir otomobil olan T1, belki de en cool otomobillerin başında yer alıyor.