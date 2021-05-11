Efsane Murat 124'ün geri dönüşü bir başka oldu
Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı.
Hurda sayılabilecek 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı.
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Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer, 12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.
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Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.
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Araba tutkunu Paşam Sezer 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.
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