Efsane ''otoban faresi'' Peugeot 106, 30 Yaşında

PEUGEOT’nun ikonik otomobili 106, bu sene 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Eylül 2021’de 30. yaşına basacak olan model, koleksiyon otomobili olmaya hak kazanan genç bir neo-klasik olacak. PEUGEOT 106, 6. neslin ilk otomobili olarak markanın B-segmenti küçük şehir otomobili pazarındaki iddiasını arttırmayı hedefliyordu. Bu segment, o yıllarda Avrupa’daki satışların üçte birinden biraz fazlasını ve Fransa’daki satışların yüzde 40’ını oluşturuyordu. 12 Eylül 1991’de lanse edilen PEUGEOT 106’nın önce üç kapılı modeli üretildi. Model daha sonra 1992’den itibaren beş kapılı olarak üretildi ve üretimden kalktığı 2003 yılına kadar yaklaşık 2,8 milyon adetlik üretim başarısına imza attı. PEUGEOT 106, önden çekişli bir otomobildi ve hacimleri benzinlide 954 - 1587 cc arasında ve dizelde 1360 - 1558 cc arasında değişen motorlarla satışa sunulmuştu. Üretim yeri ise Mulhouse fabrikasıydı ancak talebe bağlı olarak Sochaux ve Aulnay-Sous-Bois fabrikalarında da üretimi gerçekleştirildi.