Elektrikli otomobil fiyatları: 1 milyon TL'nin altında satılan 3 model var
Çevre dostu ve düşük maliyetleri nedeniyle tercih edilen elektrikli otomobillerin satışları her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin satış fiyatı ne kadar? İşte Eylül ayı itibariyle güncel fiyatlar...
Elektrikli araçlar, son yıllarda giderek popüler hale geldi. Çevre dostu ve düşük bakım maliyetleri nedeniyle tercih edilen elektrikli otomobillerin satışları Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı da hızla artmaktadır.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.
Peki elektrikli araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları...
Audi
Audi e-tron S line 55 quattro - 4.893.623 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 5.012.087 TL
Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.522.672 TL
Q8 e-tron S line 55 quattro - 5.612.912 TL
Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.641.136 TL
Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.731.376 TL
Audi e-Tron GT quattro - 7.323.882 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 9.534.301 TL
BMW
BMW i4 eDrive30 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.252.300 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 4.482.000 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.196.700 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - 3.018.400 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.067.000 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.357.200 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 5.393.800 TL
BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 6.097.100 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 4.432.400 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 5.275.400 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 8.846.800 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 9.111.400 TL
Citroen
Citroen Ami One Electric - 369.000 TL
Citroen Ami Buggy - 399.000 TL
Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.428.900 TL
Citroen e-C4 X 100 KW Shine Bold - 1.479.700 TL