Elektrikli otomobil fiyatları: 1 milyon TL'nin altında satılan 3 model var

Elektrikli araçlar, son yıllarda giderek popüler hale geldi. Çevre dostu ve düşük bakım maliyetleri nedeniyle tercih edilen elektrikli otomobillerin satışları Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı da hızla artmaktadır.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022 yılında 3 bin 283 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2023 yılında bu rakam 28 bin 391 seviyesine çıktı.

Peki elektrikli araba fiyatları ne kadar oldu? İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları...